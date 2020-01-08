中東開火：鄧陽朗指日圓難發揮避險角色　將跌至110.5

中東政治局勢不明朗，環球避險情緒升溫，金油價格齊上，但同為避險資產的美元及日圓則未見急升，日圓兌每美元僅一度按日升0.73%，至107.65，每百日圓兌港元曾升至7.2233。而美匯指數僅微跌0.1%至96.904。

樂天證券香港外匯分析師鄧陽朗指，近期美元及日圓的避險角色不明顯，預期美匯指數於年內下試95，而美元兌日圓則見110.5(即每百日圓兌7.03港元)，打算於農曆年赴日旅遊的港人，目前並不必於兌換日圓。

他解釋，美匯指數下行壓力來自歐元及英鎊上升。因歐洲經濟轉強，加上財政及貨幣政策支持，歐元將向上；而英國硬脫歐風險低，亦刺激英鎊向上。他預期，美匯指數短期內會在95至97區間波動。

他亦看淡日圓，指日本經濟持續疲弱，出口放緩，加上日本政府早前調升消費稅，令經濟雪上加霜，所以預期經濟短期內不會有起色。他建議準備赴日旅遊的人士，可趁每百日圓兌港元低見7.08時兌換。

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