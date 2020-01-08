【瑞通推介】中海油熊證先行離場　騰訊淡倉佔多

瑞通認股證牛熊證銷售部：美伊緊張關係升溫，道指隔晚收報28,583點，跌119點或0.4%。

恒指周二(7日)受制28,500點阻力，收報28,322點，升95點或0.3%。周三(8日)早段顯著受壓，急瀉逾400點，失守28,000點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出46萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入42萬元，反映買賣兩閒。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

受惠油價做好已連日炒上的中國海洋石油，周二略為偏軟收市，報13.64元，跌0.5%，結束6個交易日升勢，但調整時成交未有大幅增加。該股周三早段重拾升勢，曾升逾2%至14元之上，創逾8個月高，其後升勢回順。集團將於下周一(13日)舉行2020年戰略指引會議。周二有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有94萬元淨流入。周三早段即市有持有其熊證的投資者先行沽貨離場。

據報騰訊控股近期申請多個涉及區塊鏈的專利，另有券商調升其目標價。該股周二撐起大市，收升2.1%報385.6元，是表現最佳藍籌。該股前日曾失10天線，隨即在周二收復，走勢續強，14日RSI逼近超買水平。周三早段隨市調整，一度跌逾1%穿380元，此水平的10天線為重要支持，其後跌幅收窄。周二有9.1億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，該股有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流入。

投資者繼續憧憬同股不同權及第二上市股份未來會被納入恒指，阿里巴巴周二回穩，周三早段回吐逾2%，失守208元和10天線，支持下移至20天線(約205元)，上方阻力留意上市高位215元阻力。周二有逾660萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有24萬元淨流出。

小米集團主要股東之一晨興資本在上周四(2日)再減持5.3億股小米股份，該股股價周二曾升2.9%，高見11.3元，惟其後一度由升轉跌，收市微升0.1%，險守11元。周三早段曾跌逾1%，於10.9元之下整固，惟其後由跌轉升，由即市低位最多反彈近3%，技術支持留意10.75元的10天線。周二分別有逾2,000萬和75萬元淨流入其好倉和淡倉。

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