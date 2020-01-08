【瑞通推介】中海油熊證先行離場　騰訊淡倉佔多

2020年01月08日 12:50
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    (中新社圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美伊緊張關係升溫，道指隔晚收報28,583點，跌119點或0.4%。
    恒指周二(7日)受制28,500點阻力，收報28,322點，升95點或0.3%。周三(8日)早段顯著受壓，急瀉逾400點，失守28,000點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出46萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入42萬元，反映買賣兩閒。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。
    受惠油價做好已連日炒上的中國海洋石油，周二略為偏軟收市，報13.64元，跌0.5%，結束6個交易日升勢，但調整時成交未有大幅增加。該股周三早段重拾升勢，曾升逾2%至14元之上，創逾8個月高，其後升勢回順。集團將於下周一(13日)舉行2020年戰略指引會議。周二有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有94萬元淨流入。周三早段即市有持有其熊證的投資者先行沽貨離場。
    據報騰訊控股近期申請多個涉及區塊鏈的專利，另有券商調升其目標價。該股周二撐起大市，收升2.1%報385.6元，是表現最佳藍籌。該股前日曾失10天線，隨即在周二收復，走勢續強，14日RSI逼近超買水平。周三早段隨市調整，一度跌逾1%穿380元，此水平的10天線為重要支持，其後跌幅收窄。周二有9.1億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，該股有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流入。
    投資者繼續憧憬同股不同權及第二上市股份未來會被納入恒指，阿里巴巴周二回穩，周三早段回吐逾2%，失守208元和10天線，支持下移至20天線(約205元)，上方阻力留意上市高位215元阻力。周二有逾660萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有24萬元淨流出。
    小米集團主要股東之一晨興資本在上周四(2日)再減持5.3億股小米股份，該股股價周二曾升2.9%，高見11.3元，惟其後一度由升轉跌，收市微升0.1%，險守11元。周三早段曾跌逾1%，於10.9元之下整固，惟其後由跌轉升，由即市低位最多反彈近3%，技術支持留意10.75元的10天線。周二分別有逾2,000萬和75萬元淨流入其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    騰訊輕微價外、中短期購證(18192)，行使價408.9元，2020年6月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、中短期沽證(18193)，行使價360.2元，2020年6月到期，實際槓桿7.3倍。
    中海油貼價、短期購證(20988)，行使價13.98元，2020年2月到期，實際槓桿12.4倍。輕微價外、中短期沽證(18217)，行使價12.6元，2020年7月到期，實際槓桿5.4倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(18352)，行使價245.9元，2020年6月到期，實際槓桿8.4倍。貼價、中短期沽證(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿5.3倍。
    小米輕微價外、長期購證(16221)，行使價12.5元，2020年12月到期，實際槓桿4.7倍。輕微價外、中短期沽證(18220)，行使價10.42元，2020年6月到期，實際槓桿5.5倍。
    紫金價內、中年期購證(15784)，行使價3.88元，2020年8月到期，實際槓桿3.6倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(66684)，收回價27,210點，槓桿比率32.2倍。熊證(68882)，收回價28,838點，槓桿比率29.2倍。
    騰訊牛證(68060)，收回價368.1元，槓桿比率18.7倍。熊證(65568)，收回價398.3元，槓桿比率20.7倍。
    小米牛證(65118)，收回價9.81元，槓桿比率5.9倍。熊證(66657)，收回價12.1元，槓桿比率7倍。
    中海油牛證(67583)，收回價11.68元，槓桿比率6.1倍。貼價熊證(65861)，收回價14.28元，槓桿比率13.1倍。
    友邦牛證(65035)，收回價76.6元，槓桿比率9.7倍。熊證(64287)，收回價89.38元，槓桿比率12.7倍。
    美團牛證(65125)，收回價99.31元，槓桿比率7.6倍。熊證(64265)，收回價114.9元，槓桿比率11.8倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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