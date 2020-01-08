股神巴菲特出手！傳斥390億美元掃波音股份

外媒引述消息人士報道，股神巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)正大手買入美國飛機生產商波音公司。

市傳巴郡已購買50億美元(約390億港元)的波音股份，受消息刺激，波音周二(7日)收市報337.28美元，升1.06%。

巴郡對上述傳聞不證實亦不予否認。

波音的737 MAX系列客機去年接連發生兩宗嚴重空難，自去年3月起全球停飛，更宣布今年1月起暫停生產737 MAX客機，目前擬準備削減開支和發債以籌募資金。而自去年3月以來，公司股價已下挫超過20%。

巴郡過去4年未有進行「股神」口中的「大象級」收購，令公司截至去年第3季止坐擁破紀錄1,280億美元(約9,984億港元)現金，相當於公司市值1/4。分析指出，巴郡手持巨額現金，正反映「股神」苦於尋求收購目標。

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