中東開火：大戶未驚　料今年投資氣氛相對樂觀

曾劭科(左一)、Kathleen Anderson(中)及孫應梅(右一)

受累中東局勢再度惡化，環球股市受影響以及原油價格飆升，美盛旗下凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Anderson表示，政治事件走勢最難測，中東事件對市場構成下行風險，且增加環球經濟再度放緩的機會，但不至於令經濟陷入衰退。

她又指，在資產配置上，會選擇具良好資產負債表及管理能力的公司，看好醫療保健及能源，並選擇性地看好消費及科技板塊。

美盛環球資產管理董事、大中華及南韓分銷主管曾劭科則表示，去年經濟面臨眾多地緣政治風險，但環球股市表現俱佳。雖然相信地緣政治風險仍持續影響今年市場，但在低息、低增長、低通脹的環境下，2020年的投資氣氛相對樂觀。

談及內地企業近期出現債務違約，美盛旗下西方資產管理亞洲(日本除外)投資主管暨投資組合經理孫應梅認為，出現違約情況屬正常，不認為有關風險會傳染，目前情況可控。

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