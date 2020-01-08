代理料今年甲乙級商廈售價跌5%　核心區商舖租售價最多挫15%

美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，2019年工商舖市場成交量僅4,676宗，按年跌50.4%，創1996年有紀錄以來新低，涉及金額1,037.4億港元，按年亦銳挫55.2%。他預計，今年市況將先跌後回穩，在基數低的情況下，估計今年全年工商舖成交量將回升逾5%，至5,000宗。

美聯工商董事陳偉志表示，去年全年工廈市場錄2,611宗買賣，金額347.4億元，分別按年下跌53.5%及42.6%。整體工廈售價及租金均受壓，按年各跌3.3%及1.9%。去年該類物業市場表現欠佳，但他預期今年有多項工廈新盤推出，將可帶動市況。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，受下半年成交急凍影響，寫字樓市場全年成交僅得962宗，創紀錄以來新低；50大指標甲廈買賣更連續5個月錄得單位數。他預測今年寫字樓市場中，甲、乙級商廈全年售價料跌5%，租金則跌約5%至8%。此外，由於市場有多個新盤推售，加上減價盤增加，相信今年商廈成交量將上升20%。

至於舖位市場方面，美聯旺舖董事盧展豪預計，今年核心區舖位租售價將跌10%至15%，至於非核心區租售價則跌5%以內。

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