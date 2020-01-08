【高盛推介】阿里及美團見資金趁低吸納
2020年01月08日 13:20
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：受地緣局勢不穩定的影響，港股普遍下跌，早前走勢強勁的美團點評及阿里巴巴亦跟隨大市回落，美團回落至110港元水平之下，阿里則低見207.8元。
觀察個股認股證資金流向，近日較多資金流入阿里認購證，過去5個交易日共有約1,500萬元，是同期三大資金流入的相關資產。而美團認購證同期則有約2,800萬元流走。兩隻股份即市回落，見有資金流入相關認購證。
投資者如看好阿里，可留意市場上槓桿最高的購證(17977)，行使價241.08元，2020年5月28日到期，實際槓桿9.4倍，適合較進取的投資者。
較貼價的可留意阿里購證(17966)，行使價223.98元，2020年9月23日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、高敏感度。
投資者如看好美團，行使價120元、7月份到期的認購證是現時較受歡迎的條款，可留意當中槓桿最高的購證(13913)，行使價120.1元，2020年7月28日到期，實際槓桿5.4倍。
貼價證則可留意美團購證(12818)，行使價110.98元，2020年6月26日到期，實際槓桿5.5倍，中長期貼價證中槓桿最高。
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