「鱷王」失威！去年旗艦基金逆市蝕錢　近廿年首次

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)也損手！旗艦基金Pure Alpha II去年「埋單」逆市虧損0.5%，為2000年以來首次錄得年度虧損，同時亦是1991年推出以來，第4次出現年度虧損。

相比之下，達利奧的許多「同行」卻在2019年錄得2008年以來最佳回報，例如由彭博編制的宏觀避險基金指數(Bloomberg Macro Hedge Fund Index)周二(7日)公布的初值顯示，去年累升了6.4%。換言之，今次「鱷王」也燒鬚睇錯市了。

回看「鱷王」在2019年一直強調，目前金融市場似1930年代「大蕭條」前夕。

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