樓價UPDATES：後市似偏淡　不少長情業主選擇套現

二手交投回升，大角咀港灣豪庭本月已錄5宗買賣，其他盤源則錄得多宗業主持有逾10年獲利離場個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城隋宮閣中層A室，實用面積747方呎，套三房套間隔，望園景、池景及海景，附有靚裝修，去年10月中叫價1,600萬元，最終累減48萬元以1,552萬元易手，實用呎價20,776元，新買家屬於區內租客，原業主於2007年8月以525萬元買入，持貨13年，帳面獲利1,027萬元，單位升值接近2倍。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭本月暫錄5宗成交，其中9座高層D室，實用面積372方呎，兩房間隔，成交價728萬元，實用呎價19,570元，原業主於2015年7月以631萬元入市，持貨4年半帳面獲利97萬元離場，單位期內升值15%。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座低層10室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望開揚樓景，近日以每月16,500元獲承租，實用呎租約39元，業主於2013年12月以380萬元購入，現租出享租金回報率約5.2厘。

●九龍灣淘大花園O座中低層1室，實用面積約356方呎，兩房兩廳間隔，望內園景觀，早於去年11月以620萬元放售及同時放租，後來租客上月下旬遷出放匙可供睇樓，即於近日以598萬沽出，累減22萬元或約4%，實用呎價約16,798元，原業主於2013年11月以約351.8萬元購入，持貨至今，現轉手帳面獲利約246.2萬元，物業升值約70%。

●將軍澳東港城2座低層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，望街景，最新以710萬元成交，實用呎價15,335元，原業主於2010年4月以268萬元購入單位，持貨快將10年，現轉手帳面獲利442萬元離場，單位期內升值逾1.6倍。

●將軍澳君傲灣2座中層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望海景，去年11月叫價800萬元放售，經議價後減價12萬元或約2%，終以788萬元以成功沽出，實用呎價約17,950元，原業主約於2005年4月以約265.2萬元購入，持貨約15年現轉手帳面獲利約522.8萬元，物業升值約2倍。

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新界區

●馬鞍山雅典居6座高層B室手，實用面積875方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後連車位以1,230萬元易手，實用呎價14,057元，原業主於2011年以674萬元購入，持貨9年沽出帳面獲利約556萬元離場，單位升值約82.5%。

●沙田蔚景園1座中層C室，實用面積369方呎，兩房間隔，日前以628萬元易手，實用呎價17,019元，原業主則於2010年以238萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利390萬元，單位升值約164%。

●粉嶺御庭軒6座中層G室，實用面積462方呎，兩房間隔，以606.8萬元獲承接，實用呎價13,134元，原業主則於2001年以167萬元購入上址，持貨19年帳面獲利439.8萬元離場，單位升值約2.6倍。

●上水御皇庭2座高層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，享山景，近日以11,500元獲承租，實用呎租約28元，原業主於2014年4月以144萬元購入，現租出享租金回報率約10厘。

●元朗喜利大廈低層B室，實用面積約271方呎，兩房間隔，望市景，單位於去年4月初開始放盤，業主原開價438萬元，經議價後減價48萬元或約11%，終以390萬元成功沽出，實用呎價約14,391元，原業主於2011年9月以約165萬元購入，持貨逾8年，轉手帳面獲利約225萬元，物業升值約1.4倍。

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