中東開火：市場憂石油供應隨時中斷
2020年01月08日 14:52
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道，伊朗首次對高級將領遇害進行反擊，向兩座美國駐伊拉克空軍基地發動襲擊，促使油價攀升，引發矛盾加深，觸發市場對擾亂全球石油供應的擔憂。
布蘭特期油周三(8日)曾最高升3.48美元或逾5%，報每桶71.75美元，之後升幅顯著收窄，目前僅漲1.3%，報每桶69.17美元。紐約期油亦一度上漲2.95美元或4.7%，報每桶65.65美元，目前報每桶63.47美元。
伊斯蘭革命衛隊聲稱，對此次火箭彈襲擊事件負責，美國五角大樓稱是伊朗所為。油價隨後回吐逾一半漲幅，是因伊朗外長表示，已完成適當的自衛措施，美國總統特朗普亦稱，襲擊過後「一切尚好」。
儘管目前中東原油運輸仍然未受影響，惟中斷風險依然令石油市場緊張不安。波斯灣的大多數原油出口，包括沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克的原油，都要經由狹窄的霍爾木茲海峽運輸。伊朗曾多次威脅一旦發生戰爭，就會將其封鎖。
Samsung Futures大宗商品分析師Kwangrae Kim表示，現在的形勢是伊朗採取報復措施加劇了緊張局勢升級，中東石油供應隨時會中斷，石油市場可能仍會再展升浪，這取決於美國作出何等反應。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。