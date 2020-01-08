中東開火：市場憂石油供應隨時中斷

外國傳媒報道，伊朗首次對高級將領遇害進行反擊，向兩座美國駐伊拉克空軍基地發動襲擊，促使油價攀升，引發矛盾加深，觸發市場對擾亂全球石油供應的擔憂。

布蘭特期油周三(8日)曾最高升3.48美元或逾5%，報每桶71.75美元，之後升幅顯著收窄，目前僅漲1.3%，報每桶69.17美元。紐約期油亦一度上漲2.95美元或4.7%，報每桶65.65美元，目前報每桶63.47美元。

伊斯蘭革命衛隊聲稱，對此次火箭彈襲擊事件負責，美國五角大樓稱是伊朗所為。油價隨後回吐逾一半漲幅，是因伊朗外長表示，已完成適當的自衛措施，美國總統特朗普亦稱，襲擊過後「一切尚好」。

儘管目前中東原油運輸仍然未受影響，惟中斷風險依然令石油市場緊張不安。波斯灣的大多數原油出口，包括沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克的原油，都要經由狹窄的霍爾木茲海峽運輸。伊朗曾多次威脅一旦發生戰爭，就會將其封鎖。

Samsung Futures大宗商品分析師Kwangrae Kim表示，現在的形勢是伊朗採取報復措施加劇了緊張局勢升級，中東石油供應隨時會中斷，石油市場可能仍會再展升浪，這取決於美國作出何等反應。

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