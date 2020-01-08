今年仍要捱貴豬！專家警告農曆新年後情況恐更壞

外國傳媒報道，距離中國農曆新年只有不到3周時間，惟希望在新一年告別「貴豬肉」恐要失望。

報道指出，為遏制豬肉價格飛升，中國政府主動出擊，一方面以前所未有的規模進口豬肉，另一面投放巨量儲備豬肉，其效果已開始顯現，豬肉價格上月由紀錄高位回落，正好趕及1月25日大年初一的節日需求。

不過，有分析師警告，豬肉價格下跌勢頭恐轉瞬即逝，因非洲豬瘟仍在蔓延，而政府大量投放儲備豬肉，意味庫存可能已接近耗盡。此外，養豬場因擔心疫情而不願補充生豬庫存，預示豬肉短缺情況有可能持續到第2年。

荷蘭合作銀行預計，農曆新年後，豬肉價格將保持上升勢頭，下跌只是暫時。農業諮詢公司Bric Agriculture Group稱，農曆新年假期過後，特別是在2月到4月期間，供應短缺形勢可能會惡化，因許多養豬場被政府要求宰殺更多生豬，以滿足節日需求。

事實上，中國政府也表示，通過增加生豬養殖數量來提振豬肉供應，增加了加劇非洲豬瘟危機的風險。

農業農村部副部長于康震周三(8日)在北京舉行的新聞發布會上表示，目前非洲豬瘟防控形勢總體「依然複雜嚴峻」，疫情發生的風險將隨着生豬存欄的快速增加而增大。

他表示，冬、春季本就是非洲豬瘟等動物疫病的高發季節，再加上農曆新年前生豬和豬肉產品調運增多，疫情發生和傳播的風險會大大增高。政府在根據防控形勢的變化，調整優化非洲豬瘟疫情處置方案，包括為養殖場戶舉辦預防培訓課程，以阻止疫情反彈。

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