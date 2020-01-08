堪比金融海嘯！亞洲「三哥」料2020年度經濟僅增長5%

外國傳媒報道，以經濟總量計，排名在中國及日本之後的亞洲「三哥」印度官方估計，2020年財年經濟將更弱。印度財年由4月開始至翌年3月，與香港一樣。

該國中央統計局發表最新預測報告指出，印度2020財年國內生產總值(GDP)料增長5%，將是印度11年以來經濟增長最低的一次。上次是2008年全球金融海嘯，導致2009財年經濟僅增長3.1%。

目前官方預測，印度2020財年經濟增長僅5%，而2019財年則估計增長6.8%。報告指出，2020財年經濟增長放緩主因是私人消費和投資萎縮的結果。其中，私人最終消費支出預計增長5.8%，為2014財年以來最低；衡量投資活動指標的固定資本投資總額增長料不到1%，為2003財年以來最低。

此外，報告預測，2020財年稅收增長是1976財年以來最低，令市場憂慮該國的財政問題。早前有媒體指，印度中央政府預計稅收缺口將高達2.5萬億盧比(約2,700億港元)，若政府因稅收減少而削減支出，將加劇印度經濟放緩。

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