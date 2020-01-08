【零售浩劫】今年市道料續頹　租金或瀉三成

會計師行羅兵咸永道表示，受2019年下半年社會事件導致訪港旅客人數下降，特別是內地旅客顯著減少，商業活動受阻，以及中美貿易摩擦而導致人民幣疲弱等內外因素影響，預料香港2019年總零售銷售將下跌11%至約4,310億港元。在不明朗因素影響消費者及商業信心下，2020年零售銷售總額料未止跌，將按年下跌約2.5%，至4,200億港元。

該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然解釋，跌幅收窄主因是去年基數低，若示威活動持續在周末進行，零售疲弱市道不會好轉。

港府早前向中小企業提供一系列紓困措施，鄭煥然直言，港府有責任協助業界，而有關措施只屬短暫幫助。除了紓困措施外，政府亦應盡快平息社會事件，零售界才有望解困。

他又指，雖然暫未見到零售商結業潮，但由於香港零售業界在過去一直受高昂租金牽制，相信今年租金有2至3成跌幅，又認為業界復甦需要靠整個市場協力。

2019年首11個月零售業總銷貨價值按年挫逾10%至3,950億港元，10月及11月更分別按年大瀉24.3%及23.6%。值得留意的是，10月創下歷來最大單月跌幅，較2003年4月沙士期間錄得的15.2%跌幅及2016年2月香港零售市道衰退時的20.6%跌幅更大。

訪港旅客量於去年首11個月亦下跌10%至5272萬人次，當中11月下挫56%，為自2003年同期以來最大跌幅。

不過，奢侈品市場則有望於今年結束2019年跌勢，預計該行業去年錄得650億元銷售額，為自2010年以來最差表現，惟在即將來臨的鼠年為傳統上宜婚嫁的「雙春兼閏月」旺年，在這等因素帶動下，預計黃金和珠寶類產品需求將會上升。

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