中東開火：法巴指油價仍受控 不改變資產配置看法

中東局勢再度惡化，法國巴黎銀行首席投資策略師譚慧敏表示，中東局勢一向緊張，以往一般情況對市場的影響均短暫，認為今次的事件對環球經濟增長不會有大影響，而且今年是美國總統的大選年，美國政府未必想局勢失控，故目前不會改變資產配置的看法。

該行料，今年美國聯儲局不會再有減息加息的動作，但譚指，如伊朗和美國的局勢惡化，聯儲局或將繼續減息。

另外，油價大幅上漲，她認為價格仍處受控水平，加上美國石油供應處於高位，該行對石油維持中性看法，布蘭特期油價格未來6至12個月預測區間為每桶60至70美元。

她表示，今年環球股市未必重拾2019年的升勢，但在環球債券孳息率保持低位下，相信資金會改從債市轉為流入股市，對美國、歐盟、英國及新興市場仍保持樂觀，看好價值股多於成長股，並看好中小盤股多於大盤股。

至於債市方面仍看好新興市場，尤其看好內房債。她指5至7%的年利率吸引，加上房企去年銷售穩健，且內地經濟仍需要房產業支撐，料當局仍會推出適當、針對性的寬鬆措施，該行今年仍增持內房股，並看好內房債。

中港股市方面，譚氏指，香港政局未明朗化，故看好中資股多於港股，較看好A股多於H股，因為A股的中資企業較能直接受惠於政策措施的推出，例如「降準」及貸款市場報價利率(LPR)利率改革等。

她續指，A股短線仍受政策利好、首階段貿易協議等因素支持，中長線仍需要觀望經濟數據，對未來6至12個月A股持中性看法。該行選擇性看好汽車，看好消費、教育、電子商務、醫療保健，以及內房。

另外，該行對黃金保持樂觀，預測區間介乎每安士1,450至1,650美元。譚指，近年地緣政治風險增加，資產配置上部署黃金可分散風險，另近期金價波動性高，對與黃金掛鈎的結構性產品特別利好。

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