無官一身輕？卡尼臨別警告：全球央行已近「技窮」

外國傳媒報道，今年3月卸任的英倫銀行(即英國央行)行長卡尼(Mark Carney)警告，由於全球央行已接近「技窮」，如果下一輪經濟衰退過於嚴重，將缺少可應對的工具。

他表示，目前所有主要央行的彈藥都較以前少很多，而且還會持續一段時間，故若出現較「正常衰退」更糟糕的情況，不確定貨幣政策是否還有足夠的空間足以應對。

事實上，他早前亦擔心全球跌落「流動性陷阱」，即貨幣政策完全無法刺激經濟。由於經濟低迷，持有流動資產的人不願投資。

卡尼表示，英倫銀行仍有政策空間，可按實際需要將利率降至接近零水平，也能透過放寬銀行的資本要求，由宏觀工具補充貨幣政策，讓銀行有更多本錢放貸。他又重申過往觀點，認為考慮到英國金融業規模龐大，政府不應同意在脫歐後繼續採取歐盟的金融服務業法規。

－－－－－－