繼阿里後...港交所冀40至50間中概股赴港二次上市

港交所去年3月與MSCI簽訂協議，計劃推出MSCI中國A股指數的期貨合約。港交所正與中證監討論細節，目前正等待中證監審批，未有確實推出時間。據知中證監正放寬在岸市場限制，以配合離岸市場的發展，其中指數期權實施是重要的一步。

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