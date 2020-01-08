繼阿里後...港交所冀40至50間中概股赴港二次上市
2020年01月08日 16:05
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高盛引述香港交易所(00388)在一個峰會上表示，IPO市場目前仍然健康，自2018年上市規則改變後，已有約200間公司上市，不少是生物科技公司。該所視阿里巴巴(09988)二次上市為成功例子，期望未來有40至50間在美國市場上市的中概股，跟隨阿里步伐赴港二次上市。
對於阿里至今仍未納入港股通，港交所指正等待中證監審批，現時並沒有固定時間表，又指小米(01810)在上市後一年才獲納入港股通。
港交所去年3月與MSCI簽訂協議，計劃推出MSCI中國A股指數的期貨合約。港交所正與中證監討論細節，目前正等待中證監審批，未有確實推出時間。據知中證監正放寬在岸市場限制，以配合離岸市場的發展，其中指數期權實施是重要的一步。
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