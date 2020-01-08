【市後重點睇】道指期貨挫逾百　歐股全線跌

中東局勢添亂，金融市場大波動！反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報96.64，微跌0.06%；離岸人民幣(CNH)報6.942；港匯報7.779；美元兌日圓處108.44；歐元見1.1148；英鎊報1.3146。金價在1,600美元關曇花一現，現報每安士1,588美元。布蘭特期油報每桶69.02美元，僅升1%，紐油暫見每桶63.23美元，升0.8%。道指期貨跌107點。

●中東開火：恒指收跌234點 力保兩萬八關口

-歐股3大指數開市全線下挫

-A股3大指數齊跌逾1% 軍工股上揚

-日股收挫370點 韓股跌1%

-市場憂石油供應隨時中斷

-法巴指油價仍受控 不改變資產配置看法

-大戶未驚 料今年投資氣氛相對樂觀

●繼阿里後...港交所冀40至50間中概股赴港二次上市

●股神巴菲特出手！傳斥390億美元掃波音股份

●無官一身輕？卡尼臨別警告：全球央行已近「技窮」

●「鱷王」失威！去年旗艦基金逆市蝕錢 近廿年首次

●金管局：虛擬銀行暫難搶生意 惟銀行從業員須考慮轉型

●今年仍要捱貴豬！專家警告農曆新年後情況恐更壞

●亞洲「三哥」印度料2020財年經濟僅增長5%，為2009財年以來最低

●【零售浩劫】今年市道料續頹 租金或瀉三成

●【地產精選】

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