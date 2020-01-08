【市後重點睇】道指期貨挫逾百　歐股全線跌

2020年01月08日 16:20
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    中東局勢添亂，金融市場大波動！反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報96.64，微跌0.06%；離岸人民幣(CNH)報6.942；港匯報7.779；美元兌日圓處108.44；歐元見1.1148；英鎊報1.3146。金價在1,600美元關曇花一現，現報每安士1,588美元。布蘭特期油報每桶69.02美元，僅升1%，紐油暫見每桶63.23美元，升0.8%。道指期貨跌107點。
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    -歐股3大指數開市全線下挫
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    -A股3大指數齊跌逾1%　軍工股上揚
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    -日股收挫370點　韓股跌1%
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    -市場憂石油供應隨時中斷
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    -法巴指油價仍受控　不改變資產配置看法
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    ●無官一身輕？卡尼臨別警告：全球央行已近「技窮」
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    ●今年仍要捱貴豬！專家警告農曆新年後情況恐更壞
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    ●【零售浩劫】今年市道料續頹　租金或瀉三成
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