【市後重點睇】道指期貨挫逾百 歐股全線跌
2020年01月08日 16:20
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中東局勢添亂，金融市場大波動！反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報96.64，微跌0.06%；離岸人民幣(CNH)報6.942；港匯報7.779；美元兌日圓處108.44；歐元見1.1148；英鎊報1.3146。金價在1,600美元關曇花一現，現報每安士1,588美元。布蘭特期油報每桶69.02美元，僅升1%，紐油暫見每桶63.23美元，升0.8%。道指期貨跌107點。
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