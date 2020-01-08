中東開火：景順料風險資產短期受壓　惟不應貿然離場

美國下令擊殺伊朗將領後，伊朗向駐伊拉克美軍發動攻擊，令緊張局勢升溫。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，美伊衝突將導致市場在短期內持續波動，風險資產和新興市場匯市受壓，而黃金及日圓等避險資產則見上揚。

他提到，過去一周發生的事件可能會撼動市場的樂觀情緒，因為潛在的黑天鵝(被低估的市場風險)較預期更早出現。由於地緣政治局勢不穩，市場將在短期內持續波動，投資者正觀望兩國會否有進一步的報復行動，以及石油市場會否因而受到衝擊。

他又指，按照歷史經驗，一般而言在地緣政治風險指數(Geopolitical Risk Index)飆升後的12個月，市場平均仍可錄得正回報。美國在能源上自給自足，與淨能源進口國(如中國、印度、日本和南韓)相比，其影響遠較20年前小得多。

趙氏指，回顧過去，地緣政治事件並未令商業和市場周期結束，例如伊朗在2019年轟炸沙特阿拉伯的油田，導致市場出現短暫波動，惟年內市場仍能創出歷史新高。長線投資者應繼續保持多元投資，包括持有適量的黃金、房地產和私募股權等另類資產。重要的是，儘管市場料將持續波動，投資者亦不應放棄股票投資，而是應該考慮低波動性的股票配置。

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