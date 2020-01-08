中東開火：瑞銀維持加注全球股票立場　同時看好金價

美國擊殺伊朗將領後，伊朗在周三(8日)對美國進行報復，向伊拉克境內的美軍基地發射飛彈。受此影響，日圓及瑞郎等避險貨幣上揚，但漲勢並不強勁，升幅不到0.5%，而10年期美國國債孳息率跌至接近1.7厘後跌幅收窄，紐約期油和金價分別大漲5%和2.3%後亦回順，亞洲股市尾段跌幅不大。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，由於伊朗已公開宣布很快進行報復，故此次飛彈攻擊並不太令市場感到意外。至目前為止未有由官方公布的確實傷亡報告，如果最終確實如此，則可能減輕美國下一步報復行動的力度。

由於美國總統特朗普已表示，倘若伊朗對蘇萊曼尼被殺實施報復，則會針對伊朗52處地點進行攻擊，因而相信美國可能作出某種程度的報復行動。同時，伊朗承認襲擊美軍基地，也提高了美國軍事回應的可能性。之後要視乎美國如何回應，雙方連環報復的情況可能出現，惟伊朗可能將後續行動視為對美國攻擊的對等回應，不再進一步升級。

他又指，由於局勢升級不符合雙方利益，認為基本情景是不至於發生大範圍軍事，對全球經濟和企業的影響應該不大，維持加碼全球股票及美國股票的立場。除非出現嚴重的供給中斷情景，否則認為油價不會在目前水平長時間維持。備用產能依然充足(OPEC加上俄羅斯的備用產能達330萬桶/日)。

他認為，2020年石油市場依然供過於求(過剩供給達30萬桶/日)，尤其在上半年，因非OPEC產油國(美國和挪威)的供應增幅長超過需求增幅。雖然在美伊衝突加劇、伊朗可能進行報復的背景下，油價可能大幅計入風險溢價，但認為今年上半年布蘭特期油很難站穩於每桶70美元之上。

他強調，全球範圍內多元化配置資產仍然重要，而有憂慮的投資者也可以利用當前期權市場較低的波動率，採取適當策略，以降低投資組合的波動性，或者增加具有顯著保護作用的工具。

另外，投資者還可以考慮增加避險資產，如日圓和黃金，從基本面角度仍看好此類資產。就黃金而言，美國經濟增長放緩及實質利率走低，降低了持有黃金的機會成本，加上黃金以美元計價，預計美元走軟會對金價構成支持。

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