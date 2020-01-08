中東開火：油價飆或推升中國生產成本

中東局勢緊張，對中港經濟有甚麼影響？城大商學院經濟及金融系副教授王澤森認為，主要體現在能源價格上，其將直接推升中國的生產成本，並縮減企業盈利，打亂中國今年想「穩經濟」的思路，可是內地經濟要保6%增長的話，其實仍有可能達到。

他解釋，中國的能源進口只有14%來自鄰國俄羅斯，其餘都是從中東和拉丁美洲等地進口，當中伊朗更是中國最大的石油進口國，而中國各項的生產、發電等很多都靠石油。油價在戰爭時愈升愈有，故未來可以預見內地的生產者物價指數(PPI)會上升。如果戰事持續，更會傳導至消費物價指數(CPI)之中，香港不少入口貨品都靠內地，難免會受影響。

對於今年中國經濟增長目標或定於6%，王表示，中國經濟增長能否達標與中東局勢關係不大，因中國可透過很多手段，例如印鈔、減息等操作來實現經濟增長，「問題係佢想唔想咁做」。

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