【fb直播】地緣局勢升溫 股民應該趁低撈定離場？
2020年01月08日 16:45
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美伊兩國關係持續緊張，伊朗向伊拉克美軍基地發射多枚導彈報復，地緣局勢升溫，港股最多跌超過460點，一度跌穿二萬八關，不過其後低位有買盤，午後喺二萬八水平爭持，股民現階段應該點部署？
豬肉股萬洲國際(00288)獲大行高盛唱好，指管理層預計去年美國豬肉出口量可創紀錄新高，調升目標價至10元，並維持「買入」評級，股份逆市升超過2%，真係買得過？
昨日才創新高嘅美團點評(03690)，周三回吐最多5%，股民現階段可趁低撈貨，抑或要再睇定啲先？
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