【大行報告】中滙獲「買入」評級 目標價5.01元
2020年01月08日 17:02
東網電視更多新聞短片
農銀國際預計，中滙集團(00382)於2019財年至2022財年之間的收入複合年均增長率為16.1%。按照2020財年市盈率為15.06倍；2021財年市盈率為12.41倍，首予「買入」評級，目標價5.01港元。
該行指，隨着經濟在有利的政策條件下擴張，預計廣州等地人才需求將增加，而中滙集團為當地最大的高等教育集團，而學校的地理位有利。另外，中滙已與英國和澳洲等海外大學建立了互學互認計劃，而國際學習經驗和專業課程能確保教育質量。
中滙將在廣東肇慶四會建立新校園，以擴大業務。該行預計，新學校至2020/2021學年的入學人數為3,000人，總容量約16,000人。此外，該集團計劃在英國和新加坡建立新學校。該行認為，集團的擴張計劃和學校的地理位置，將支持其未來的發展。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。