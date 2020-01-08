【大行報告】中滙獲「買入」評級　目標價5.01元

該行指，隨着經濟在有利的政策條件下擴張，預計廣州等地人才需求將增加，而中滙集團為當地最大的高等教育集團，而學校的地理位有利。另外，中滙已與英國和澳洲等海外大學建立了互學互認計劃，而國際學習經驗和專業課程能確保教育質量。

中滙將在廣東肇慶四會建立新校園，以擴大業務。該行預計，新學校至2020/2021學年的入學人數為3,000人，總容量約16,000人。此外，該集團計劃在英國和新加坡建立新學校。該行認為，集團的擴張計劃和學校的地理位置，將支持其未來的發展。

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