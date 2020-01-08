中東開火：倘油價續飆　內地企業債務違約或增加

美國及伊朗局勢緊張刺激油價上漲，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預計，假如油價升勢持續，恐傷及中國經濟表現。由於中國為能源入口國，石油於國內進口榜上排行第二，油價上揚意味重工業及航空業等耗油量較高的行業，將要承受較高的生產或營運成本，企業盈利勢隨之下挫。

他續指，去年內地的企業盈利已放緩至單位數，加上債券違約風險有所增加，油價上升或令情況雪上加霜，由於受創較深的重工業對內地經濟貢獻佔比較高，整體經濟下行壓力可能隨之增加。

另一方面，中國及美國即將簽署首階段貿易協議，市場擔心若中方表態支持伊朗，將影響中美簽署進程。吳卓殷認為，中美兩國目前均有誘因促成協議，一方面美國總統特朗普冀於總統大選前建立成績，中國亦希望於經濟放緩壓力下，獲得喘息空間。鑑於目前美伊局勢未至極度緊張階段，假如中方僅於姿態或言論上支持伊朗，相信未必會影響中美簽署協議。

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