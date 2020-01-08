新蒲崗舊工廈逾80%業權標售　意向價17億

活化工廈政策重啟近一年，新一輪措施允許合資格工廈可申請增加地積比率發展，令此類物業投資價值大升，2019年共錄得約14宗全幢工廈及地盤成交。有業主看準市場需求，將旗下新蒲崗泰景工業大樓一籃子物業以招標形式推出放售，是次出售項目約85.58%業權，意向價約17億元，截標日期為3月26日。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事唐苑雯表示，該招標項目位於新蒲崗景福街100至102號及太子道東700至702號，地盤面積20,250方呎，樓高13層，共有51個工廈單位及21個車位，全幢總樓面面積約213,354方呎。是次招標出售的物業包括45個單位及14個車位。物業現時地積比率逾10倍，但日後可申請放寬地積比率，重建為新型工廈或商廈。

－－－－－－