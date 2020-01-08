【避險拆局】戰火中投資要識揀！升得最勁竟然係...

美伊衝突升級，金融市場驟然方寸大亂，由2019年底的樂觀情緒突然轉至爭相避險。根據傳統投資智慧，主要避險資產是美元、日圓、黃金，以及美債。由於今次亂局是中東地區，油價當然亦會大幅波動。不過，要數今次最易賺快錢、兼且屹今升幅仍穩固的避險產品，竟然是虛擬貨幣！雖然該類資產屢被市場人士看淡，但近年的避險作用始終未變，值得繼續留意。

【日圓】

由於日圓流通性高，一向被視為資金的避難所，同樣地，今次受到伊朗攻擊事件影響，投資者紛紛買入日圓，使其兌每美元周三(8日)曾見107.65，升幅逾0.7%，為2019年10月10日以來新高，即每百日圓兌約7.22港元。不過，隨着局勢暫未見升溫，日圓已倒跌，兌每美元現報108.46，跌0.02%，即每百日圓兌港元回至7.1721水平。

【黃金】

除了日圓，金價當然是受惠者，紐約期金一度飆見每安士1,613美元，升2.48%，創6年多以來新高。惟與日圓一樣，受局勢未見再升溫影響，現時僅升0.56%，報每安士1,583美元。

事實上，隨着環球政治局勢愈趨不明朗，金價2019年已是大贏家之一，去年累漲18%，為2010年以來最大年度升幅，目前市場仍普遍看好其前景，短線最樂觀估計見每安士1,700美元。

【美債】

由於歐元區及日本央行已推行負利率，使美國國債更容易成為資金避風港。以反映主要融資成本的10年期美國國債孳息率為例，周三曾勁跌6.3%，低見1.7厘，即意味着債券價格勁飆逾6%，因債息與債價是呈相反走勢。不過，同樣地，受局勢未見再升溫影響，目前10年期美債息僅跌1%，報1.79厘。

【美元】

由於美國經濟乃全球最強，資金湧至美元是自然不過的事。不過，反映美元兌一籃子主要貨幣的美匯指數周三走勢牛皮，僅介乎升0.05%至跌0.19%，意味資金未有大規模轉揸美元現金。

【油價】

由於今次衝突在中東產油地區，油價應聲急飆。其中，布蘭特期油周三曾高見每桶71.75美元，升5.1%，惟目前僅升0.47%，報每桶68.59美元；紐約期油則曾高見每桶65.65美元，升4.7%，目前升幅亦放緩至0.27%，報每桶62.87美元。

【比特幣】

上述是傳統避險資產，輪到今次主角出場！隨着中東緊張局勢升級，虛擬貨幣「一哥」比特幣狂飆，由伊朗報復後計算，其價格由7,945美元急飆至最高8,440美元，升幅達6.2%，並升至2020年最高水平。雖然升幅與10年期美債差不多，但值得留意的是其價格至今未大幅回落，仍企穩8,350美元水平。

有分析指出，在地緣政治風險不斷升高的狀況之下，比特幣現在可能正鞏固避險資產的地位，至少在所有虛擬貨幣當中如此。

【海外軍工股】

正所謂「一山還有一山高」，若投資者是專業高手，就可留意海外軍工股。例如南韓軍事設備零件供應商Victek股價曾狂飆26%；軍用零件製造商Hanil Forging Industrial股價漲逾21%；軍事產品製造商Speco股價飆18%。

日本地雷製造商石川製作所(Ishikawa Seisakusho)股價亦一度漲24%；軍用導航系統製造商東京計器株式會社(Tokyo Keiki)上漲超過13%；槍械製造商豐和工業(Howa Machinery)股價亦升約16%。

中國國防股包括安徽長城軍工、林州重機集團、天津汽車模具和航天彩虹無人機公司，全部漲停板。

不過，這類純粹「發戰爭財」的高風險投資，與資產避險的概念大相逕庭，一般小投資者實不宜沾手。

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