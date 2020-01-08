中東開火：油價見140未必無可能　美元不升原因係...

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，過往曾多次因中東地區發生戰爭而出現石油危機，能源價格上升而導致全球出現通脹，相信本次亦會有相似情況出現。油價升至每桶140美元高位未必無可能。一旦如此，香港便要捱貴電費。

至於中東戰爭對中國來說，未必完全是壞事，麥解釋，2003年美國攻打伊拉克，戰爭持續8年，美國全副精神專注於戰爭上，無暇其他事情，令中國經濟能夠在當時休養生息。

本次中東局勢緊張，美元匯率變動不大，麥認為，這是因美國近年在貿易上制裁多國，令各國近年減持美元資產，改持歐元、瑞郎、日圓，甚至人民幣等所致。顯然美元在本次的避險作用不及黃金，而由於本次美國涉及暗殺伊朗領袖，或促使伊斯蘭國家同仇敵愾反美，減持美元資產，令美元匯價再有壓力；相反，黃金返回每安士逾1,800美元高位其實指日可待。

他更表示，若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，令船運受阻，飛機亦被迫繞道，會增加運輸成本，香港的貿易、物流業自然雪上加霜。

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