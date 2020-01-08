亂世梗要租個保險箱？原來佢都會帶來煩惱...

世界各地保險箱需求最近激增，皆因有錢人一來驚打仗、驚全球經濟衰退寧揸Cash揸金揸珠寶，二來唔少國家現時負利率，存錢入銀行冇息收兼要倒畀手續費，現兜兜鎖喺保險箱畀租仲平。

早幾年銀行保險箱數量係咁跌，部分原因係年輕一代將啲文件以電子形式儲存，唔似得上一代會將大疊樓契一綑綑放保險箱，於是唔少銀行索性唔再安排保險箱。

不過近年情況逆轉，保險庫專營公司Swiss Gold Safe話需求自2018年夏天開始激增，另一間喺瑞士蘇黎世有保險箱出租服務嘅貴金屬經銷商Sincona亦話，3年幾前仲大把吉箱，依家就每日租出至少5個，咁落去好快Full晒。

不論英國、瑞士或美國嘅大城市，保險箱都同樣渴市，由幾cm高嘅箱仔到廚櫃Size，甚至成間房咁大都有。國際金庫供應商IBV International Vaults於2019年12月開業嘅倫敦保險庫，除咗一般嘅保險箱外，仲提供房咁大嘅保險庫，共450間，房租一年250萬英鎊，即大概2,500萬港紙一年！

租來放乜？最大路嘅當然係現錢、金條、金幤、珠寶首飾、重要文件等，但亦有人用來擺藝術品，甚至係皇冠！著名嘅17世紀聖母皇冠「The Crown of The Andes」於2015年賣畀紐約大都會藝術博物館前，位收藏家就一直將個皇冠鎖喺花旗銀行嘅保險箱內！

不過，保險箱亦為富豪帶來各種煩惱。首先係，保險庫亦有火災或被竊等危險，2015年前倫敦就試過有賊鑽穿一個地下保險庫嘅牆，一個唔該就偷走咗1.6億元財物，所以保險箱亦非萬全，啲有錢人可能要額外再買保險。

仲有係，大批現錢同金條，點樣安排運送入保險庫而又唔會惹起歹徒注意，兼唔會令銀行或保險庫公司懷疑閣下洗黑錢而踢你走，亦足令人諗爆頭。

而最大問題係，之後閣下點將咁大筆現金存返入銀行戶口？避免銀行以為你洗黑錢呢關先最難搞！所以話，有錢亦有有錢嘅煩，但小記不知幾想有呢啲Happy Problems！

－－－－－－