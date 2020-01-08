股神變燈神？傳入股波音　周三恐即輸獲甘

外國媒體較早前引述消息人士報道，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)正大手買入美國飛機生產商波音公司，市傳額度達50億美元(約390億港元)。不過，波音股價周三(8日)開市後勢捱沽。

伊朗媒體報道，烏克蘭一架搭載含機組人員共176人的波音737-800客機，周三從伊朗首都德黑蘭霍梅尼機場起飛後墜毀，機上所有人確認罹難。據烏克蘭外交部公布，包括82名伊朗人、63名加拿大人、2名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人、3名英國人，以及9名烏克蘭機組人員。

另有報道指，該架失事的波音737飛機兩日前才完成安全檢查，該飛機是2016年開始服役，至今僅約3年，算是相當新的機型，也是西方國家短期航線常使用的飛機機款。

受飛機再次失事影響，波音股價周三於美股開市前延長交易時段報330.03美元，跌7.25美元或2.15%。

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