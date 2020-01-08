貿戰前景趨樂觀 分析指中方已鋪路次階段談判
2020年01月08日 19:29
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(Getty Images圖片)
內地傳媒報道，中國商務部表示，將會進一步對外開放，並計劃再縮減外商投資「負面清單」，賦予自貿試驗區更大改革自主權，探索跨境服務貿易「負面清單」管理制度，加快推進海南自貿港建設，以利外資進入中國市場。
有分析指出，由於中國金融與資本市場對外開放，一直是中美貿易戰的主要議題之一，因中國對外商開放的速度相當慢。現時願意進一步縮減外商投資「負面清單」，除了對第一階段貿易協議準備簽署建立樂觀氣氛外，也是對準備開啟的第二階段談判釋出善意。
所謂「負面清單」，是指國務院以清單方式明確列出在中國境內禁止和限制投資經營的行業、領域、業務等，各級政府依法採取相應管理措施的一系列制度安排。
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