理財Campus ：專家拆解　網民4大理財疑問

去年投資失利兼月月「乾塘」的小股民，新一年就要加把勁學投資！今期《理財Campus》綜合網上討論區網民經常遇到的投資理財疑團，請來專家逐一拆解，希望大小投資者今年賺到盆滿缽滿！

●疑問1：點解決「長期糧尾」？

部分人在臨近月尾時，總是驚覺不夠錢用，惟有在每月最後幾日節衣縮食，直至收到新一份糧後就可「重生」。不過不懂節制地消費，這個起落循還每月不斷持續。

每月都會把錢用晒的人，被稱作「月光族」，原因是每月出現入不敷支的情況。理財專家建議，如果大家想月月有錢剩，關鍵是重新審視個人消費習慣，把每月收入分配至不同範疇，並養成記錄每項支出的習慣。

以做好生活預算為例，首先要知道哪些是必要開支，如交租、膳食、交通等支出，以及哪些是非必要開支，如不斷追求最新款波鞋和手袋的支出。控制好每月開支預算，自然可逐步儲起錢來。

●疑問2：避免炒燶股有咩計？

去年港股波幅不小，四月份衝破三萬點後，便一落千丈。及至去年第四季後才再度發力，看來散戶們今年要吃「大茶飯」，一點也不易呢！若不想再炒燶股，專家建議今年集中睇中資板塊，繼續避開「本地薑」股份。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良預期，港股會如去年般大上大落，短期不用看，但個別中資板塊料可跑贏大市。首先，內地谷內需成效不俗，加上中產階級的購買力未完全釋放，內需股可看高一線。而今年將舉行日本東京奧運，尤其有利體育用品股表現。

另外，軍事板塊或出現新突破，除了由於近期美伊關係惡化，亦因俄羅斯國防部早前宣布，首批高超音速導彈已服役，令美俄以至中國或再掀軍備競賽。

至於，內地近年專注加強環保，太陽能等潔淨能源板塊可看好。受惠國策的高科技、5G、半導體板塊也預期會跑贏。

此外，儘管內地醫改令藥價下調，打擊醫藥公司收入，但當去蕪存菁後，龍頭藥股料會再現強勢。不想再炒燶股，股友們必定要懂得選擇熱炒股。

●疑問3：入市短炒定長揸好？

入市前先制訂好短線或長線，以免短炒變長揸。黎永良建議，現時投資策略適宜短線，一來太多變數，二來恒指已處於28,000點以上的相對高位。反而，若恒指有機會回落至24,000點之下，屆時才是買股長揸的時機。

富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光指，按過去的美國總統大選年經驗，如果上一年12月美股創新高，在選舉年首季亦會做好，類似今年的情況。惟今年變數仍多，地緣政局不明朗，投資者不宜高追。

●疑問4：今年揸外幣定港元？

去旅行有需要暢外幣，但如果是投資，自然希望暢錢後有得升。

不過，潘國光認為今年沒有一隻外幣表現會特別標青，而美匯指數波幅將會維持低企。至於歐元和英鎊走勢，預期亦是區間波動，不會有很大驚喜。再者，希望敘做定期存款的話，現在沒有一隻主要外幣稱得上高息。因此，他認為對普羅大眾而言，今年寧願主要持港元和少許人民幣。

年結過後，個別銀行早前仍提供港元定存利息優惠。例如中銀香港提供3個月的港元定期存款息率2.3至2.4%不等(視乎客戶理財戶口類別)，6個月存款息率則由2.35至2.45%不等。客戶需透過網上銀行或手機銀行開立，起存金額為1萬元新資金。

人民幣方面，潘國光指今年做人民幣定存的風險不如上年般大，人民幣匯價暫時或於7算附近橫行。而人民幣的定存息率較港元高，例如上海商業銀行的3個月人民幣定存年息2.7%，6個月有2.8%，起存金額為10萬元人民幣。

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