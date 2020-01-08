新股專輯：專家警告「全民皆新股」　隨時反高潮

不過，許繹彬提醒，投資者需要警剔「全民皆新股」的情況，當新股市場氣氛過度熾熱，就很大機會出現調整。他以2017年下半年「新股神話」為例，當時投資者抽新股抽到不亦樂乎，但相隔數月已神話不再。

因此，他強調，投資者必須見好就收，首天爆升就要止賺，若認為該公司發展有前景，可在將來再買。假設未能抽中熱門新股，亦切忌「高追」。

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