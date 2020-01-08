新股專輯：專家警告「全民皆新股」 隨時反高潮
2020年01月08日 20:10
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市場資金追入新股市場，耀才證券(01428)行政總裁許繹彬相信，這是延續去年底新股熾熱氣氛，尤其去年新股「超購王」赤子城(09911)首日表現亮眼，而近期大部分新股亦具集資額不大、行業獨特性等熱炒元素，故吸引不少投資者認購。
不過，許繹彬提醒，投資者需要警剔「全民皆新股」的情況，當新股市場氣氛過度熾熱，就很大機會出現調整。他以2017年下半年「新股神話」為例，當時投資者抽新股抽到不亦樂乎，但相隔數月已神話不再。
因此，他強調，投資者必須見好就收，首天爆升就要止賺，若認為該公司發展有前景，可在將來再買。假設未能抽中熱門新股，亦切忌「高追」。
中國連鎖餐飲集團九毛九(09922)周三(8日)中午截止認購，消息人士透露，據初步統計，其公開發售部分錄得逾600倍超額認購，凍結資金超過1,400億港元。輝立證券企業融資經理陳英傑預料，有約2%的認購者可抽中九毛九。由於該公司為中國內地知名餐飲集團，近年不少中國投資者亦有「炒新股」，相信其炒作氣氛濃厚，而在交投量大的情況下，首日可升4至5成。
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