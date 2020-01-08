狂攻中低端市場　傳平價版iPhone加設大屏幕版本

近年IPhone每個系列都設有二至三種尺寸的機型。(Getty Images圖片)

蘋果公司的新iPhone傳聞近期滿天飛，當市場正期待下月發布的平價版手機iPhone SE2/iPhone 9的時候，台灣供應鏈方面爆出了另一傳聞，指該平價版iPhone將增加一個5.5吋或6.1吋的大屏幕的Plus機型，預計同於今年內發布。

傳聞指出，台灣的頎邦科技已獲Apple兩款LCD設備的覆晶薄膜封裝訂單，相信其中一款就是上述的iPhone SE2 Plus/iPhone 9 Plus。

據早前報道，iPhone SE2/iPhone 9外型及尺寸與現時的iPhone 8相若，用上4.7吋屏幕、設有Home鍵及Touch ID功能；但由於是低價機型，故將不會有5G版本。

這款低價機型去年12月開始已在供應鏈中備貨，預計將於今年二月發表，入門價將低於3,000元人民幣；而有預測指，這款平價機種今年的出貨量達2,000萬部，樂觀情況下更可達3,000萬部。而從過往經驗所得，iPhone 6至iPhone 8系列，都是以大屏幕的Plus版較受歡迎，如果Apple落實增加大屏幕版本，出貨量更可望翻倍。

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