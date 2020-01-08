樓價UPDATES：荃景花園22年賺300萬

荃灣荃景花園錄今年首宗成交，原業主持貨22年，帳面獲利300萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城佳景閣錄本月首宗成交，剛售出的低層D室，實用面積457方呎，以三房間隔。原開價970萬元，議價後以930萬元售出，呎價20,350元。上址為原業主於1993年購入，期內升值逾2.6倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨吉利徑1號低層C室，以三房間隔，望內園景，實用面積637平方呎。上址以860萬元放盤約1個月，獲外區人士洽購，雙方議價後減47萬元，以約813萬元成交，實用呎價12,763元。據了解，買家心儀單位價格相宜兼望內園景，睇樓兩次便決定購入。

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新界區

●農曆新年漸近，準買家紛紛加快入市決定。荃灣荃景花園6座中層B室兩房戶，實用面積405方呎，兩原業主於1997年底以245萬元買入，一直作出租用途，早前租約完結，決定止賺沽貨套現，剛以545萬元易手，實用呎價13,457元。

●馬鞍山雅濤居1座中層A室三房戶，實用面積779方呎，向西北，上址3個月累減70萬元，以1,150萬元獲買家承接，實用呎價14,763元。原業主持貨15年多，帳面獲利820萬元。

●西貢茅莆村單號屋，建築面積2,100方呎，以四房兩廳間隔，連天台面積約700方呎。原叫價2,300萬元，累減300萬元或13%，終獲買家以2,000萬元購入，建築呎價9,524元。 該物業為原業主於2010年以2,030萬元購入，持貨約10年帳面仍貶值30萬元。

●屯門區近日錄得一宗「串燒」個案，叠茵庭1座低層A室兩房戶，實用面積376方呎，獲上車客即睇即買，成交價502萬元，呎價13,351元。上址原業主沽出單位後，即日以660萬元購入同區怡峰園3座中層B室，以實用面積659方呎計，實用呎價10,015元。

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