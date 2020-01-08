新股專輯：艾德韋宣錄近33億元孖展額
2020年01月08日 20:34
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周二(8日)有6隻新股孖展「截飛」，綜合6間券商數據，營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)突圍而出，累計錄得32.89億元孖展額，相當於超額認購68.99倍。
其他新股認購反應較一般，馬來西亞的物流服務提供商Infinity L&T(01442)超購5.32倍；紙製品製造及印刷商雋思集團(01412)及中國架空活動地板產品製造商佳辰控股(01937)均超購逾2.5倍，而中國內地房地產商滙景控股(09968)出現「抽飛」情況，認額不足額。
值得留意的是，中國電子導覽服務供應商驢跡科技(01745)發力，錄得17.14億元孖展額，超購21.85倍。該公司將於1月10日截止招股，招股價介乎1.5元至2.12元，是次發售3.527億股股份，其中4,240萬股為舊股，集資最多7.47億元，其中8,988.8萬元為舊股套現。每手2,000股，入場費約4,282.73元，預期1月日17首掛。
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