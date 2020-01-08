摩通：歐洲銀行見晴天　上半年可跑贏大市

歐洲經濟近年停滯不前，作為「百業之母」的銀行業股價表現亦黯淡。不過，摩根大通一份分析師報告就大唱反調，認為歐洲銀行有望在2020年上半年跑贏大市，並三年來首次超越美國同行。

Kian Abouhossein牽頭的分析師報告指，投資者長期對歐洲銀行板塊應保持謹慎，但短期而言則有可能跑贏大市，上望有15%的上升空間。這主要因為歐洲銀行業目前的風險資本有限、總回報率可接近兩位數。

過去三年，銀行股是歐洲Stoxx 600指數中，表現第二差的板塊；期內整體股市累漲15%，但銀行股則下跌16%。

標指中的歐洲銀行股亦落後於美國同業，美國的銀行股過去十年漲逾兩倍，但歐洲銀行股則跌35%。

摩通指，KBC、ING和DNB、巴克萊和法國興業銀行等，都因市場以及在市場過度謹慎而被低估，但認為滙豐控股及瑞典商業銀行則具有不合理的溢價。

－－－－－－