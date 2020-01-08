德勤近乎日日「劈炮」！一個月內辭任20上市公司核數師
2020年01月08日 21:06
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」未完！SDM Group(08363)公布，德勤周三(8日)已辭任該公司核數師，主要是未能就去年度的審核費用達成共識。公司已委任畢馬威會計師事務所為新任核數師，以填補空缺，直至下屆股東周年大會結束為止。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達20間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
根據其他多家公司的公告，德勤辭任的原因包括核數費用、因應當前工作流程可動用內部資源在內的若干因素等，涉及的上市公司包括主板及GEM。
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