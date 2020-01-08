小心！呢個指標預示美股已屆「千禧泡沫」爆破前

外國傳媒報道，美國華爾街著名分析員、曾在2018年1月預警虛擬貨幣「一哥」比特幣要暴瀉八成，結果言中的金融機構Bleakley Advisory Group LLC首席投資官Peter Boockvar最新表示，美股2019年錄得逾10年最大升幅後，目前已屆「不容有失」的階段。

他引述了標指的企業價值(反映債務、現金水平，以及市值)與EBITDA(未計利息、稅項、折舊和攤銷前的利潤)之間的比率。據彭博匯編的數據顯示，上月該比率已升至自2000年科網泡沫爆破以來首次多日超過14，即睇齊2000年時的估值。

換言之，若以該指標來看，美股估值已非常昂貴，升浪已屆「末路」。

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