夜市UPDATES：等特朗普言論 美股及港股夜期向好

美國總統特朗普將於香港時間周四(9日)凌晨零時就伊朗問題發表聲明，美股周三(8日)早段表現向好。道指報28,596點，升13點或0.05%；標指報3,244點，升7點或0.22%；納指報9,090點，升22點或0.25%。俗稱「恐慌指數」的VIX指數跌1.16%，報13.62，遠低於20的平均水平，反映市場不恐慌。

港股夜期亦跟隨美股向上，報28,191點，升133點，高水103點。歐股3大指數則牛皮靠穩。

外國媒體較早前引述消息人士報道，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)正大手買入美國飛機生產商波音公司，市傳額度達50億美元(約390億港元)。不過，波音股價周三(8日)開市後捱沽，跌1.62%至331.81美元。

伊朗媒體報道，烏克蘭一架搭載含機組人員共176人的波音737-800客機，周三從伊朗首都德黑蘭霍梅尼機場起飛後墜毀，機上所有人確認罹難。據烏克蘭外交部公布，包括82名伊朗人、63名加拿大人、2名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人、3名英國人，以及9名烏克蘭機組人員。

另有報道指，該架失事的波音737飛機兩日前才完成安全檢查，該飛機是2016年開始服役，至今僅約3年，算是相當新的機型，也是西方國家短期航線常使用的飛機機款。

後市方面，美國華爾街著名分析員、曾在2018年1月預警虛擬貨幣「一哥」比特幣要暴瀉八成，結果言中的金融機構Bleakley Advisory Group LLC首席投資官Peter Boockvar最新表示，美股2019年錄得逾10年最大升幅後，目前已屆「不容有失」的階段。

他引述了標指的企業價值(反映債務、現金水平，以及市值)與EBITDA(未計利息、稅項、折舊和攤銷前的利潤)之間的比率。據彭博匯編的數據顯示，上月該比率已升至自2000年科網泡沫爆破以來首次多日超過14，即睇齊2000年時的估值。

換言之，若以該指標來看，美股估值已非常昂貴，升浪已屆「末路」。

【22:37】市場觀望中東局勢發展，美股周三(8日)早段好淡爭持，道指開市最多跌61點，至28,522點，之後迅速回穩，曾倒升10點；納指曾跌9點，至9,059點，之後倒升14點；標指升4點，至3,241點。

國防工業股有支持，洛歇馬丁股價早段升0.34%至415.92美元。

烏克蘭國際航空公司一架波音737客機墜毀，波音公司股價早段跌1.62%至331.81美元。

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