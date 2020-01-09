美銀：東亞差絕銀行股

由李國寶擔任執行主席的東亞銀行再被券商唱淡。

美銀證券指出，東亞股價在去年下跌三成，是表現最差的銀行股，隨着企業貸款和貿易融資放緩，其相關手續費收入增長將備受挑戰，而且東亞的成本與收入比率持續高於主要同業，預期該行成本將繼續增加。

至於東亞在去年上半年的貸存比率達88%，意味流動性管理亦面對較大挑戰。

另一美資券商摩根士丹利亦對香港金融行業看法審慎，料香港銀行的股東回報率將呈跌勢，預計東亞銀行去年全年盈利將按年倒退38.87%，至40.06億元，予其「減持」投資評級，目標價15元。

香港經濟陷入技術性衰退，美銀證券預期，去年第四季經濟將維持負增長。受宏觀經濟不景拖累，預計今、明兩年香港銀行或出現利潤受壓，及手續費收入增長放緩迹象，另貸款或僅錄得低至中單位數增長，信貸風險亦將增加。

大摩直言，香港銀行未來兩至三年將面對艱難處境，預期今、明兩年，香港銀行業各項主要收入表現均會受壓，而核心撥備前經營溢利將每年下降4%，於所覆蓋的亞洲銀行業中最弱，警告儘管去年港銀股價表現跑輸大市，但相關負面因素仍未於股價中反映。

大摩指出，銀行業貸存比率高企加劇存款競爭，以致資金成本上漲，預計於2019至2021年，銀行淨息差將收窄15至25點子。隨着香港經濟下行，港銀對預期信貸損失的撥備將會提高，推升未來兩年的信貸成本。

晉裕環球資產管理高級投資分析師黃子燊表示，香港銀行業前景深受經濟活動牽動，市場普遍預期今年經濟面臨甚大壓力，認為銀行股欠有利因素及爆發力支持，並非值博之選。

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