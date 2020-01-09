美油庫存意外增 紐約期油急挫逾2%
2020年01月09日 00:02
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
市場觀望中東局勢發展，加上美國上周原油庫存意外增加，導致國際油價大幅波動。紐約期油早段急升至最高每桶65.65美元，其後反覆回落，最新報每桶61.28美元，跌2.26%。布蘭特期油現報每桶67.05美元，跌1.79%。
美國能源資訊署(EIA)公布，美國上周原油庫存意外增加116.4萬桶，市場預期下降300萬桶，此前一周下降1,146.3萬桶。期內，美國汽油庫存增加913.7萬桶，市場預期預期增330萬桶，此前一周增321.2萬桶。
美國與伊朗衝突升級，伊朗革命衞隊當地時間周三(8日)凌晨發動兩輪攻勢，向美軍駐伊拉克基地發射十多枚彈道導彈，報復革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼上周五(3日)被美軍暗殺，更稱炸死至少80名美軍。
美國國防部證實至少兩處設施遇襲，否認有人傷亡。伊朗警告美方不要報復，否則中東爆發全面戰爭，美國總統特朗普則表示「一切還好」。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。