會計師公會：綜合報告勢成企業匯報主流

投資者在入市前，會留意企業業績、資產或前景，但單看傳統的財務報告，難以得知企業是否真正的「潛力股」。綜合報告(Integrated Reporting)提倡企業同時匯報財務及非財務資料，也許可助你在投資前更充分了解企業潛力和不利因素。

由於愈來愈多投資者期望企業在傳統財務資料以外，披露更多範疇的資訊，以便他們作出投資決策，綜合報告因此應運而生，這種需求更漸成主流。據國際綜合報告委員會(IIRC)，綜合報告強調以整合思維來理解影響企業創造價值的各種資本因素，包括財務、製造、智慧、人力、社會與關係、自然，以及各資本因素之間的關聯，鼓勵企業以更連貫有效的方式進行匯報。

在知識型經濟中，企業的成功往往靠知識技術、智能財產、經驗、客戶關係等無形資產來創造價值和帶動業務，尤其對新興產業及科技公司而言，這些本錢的重要性不亞於傳統觀念上的有形資產，但卻往往未能於傳統的財務報表有效反映。換言之，企業真正價值或潛力亦被隱藏，這亦是綜合報告概念在全球日漸普及的因素之一。

雖然綜合報告在香港市場還未盛行，但上市企業已實行類似匯報。聯交所於2012年推出《環境、社會及管治報告指引》，本港上市公司自2016年須就相關方面進行匯報，而香港《公司條例》亦規定它們提供風險評估及應對工作的報告。事實上，這些關乎可持續發展的資訊正是綜合報告的部分要素，只是它們往往在不同的報告中呈列。

觀乎海外，不少國家及地區(例如歐洲、日本及新加坡)的監管規定已朝向綜合報告的原則發展，預期綜合報告會成為未來企業匯報的重要趨勢。畢馬威會計師事務所最近一份調查報告顯示，日本有414家上市公司(佔東京證交所總市值的58%)刊發綜合形式的報告。作為國際領先的資本市場，香港要了解投資者需求，也要追上企業匯報發展的步伐，相信本港企業未來很可能會朝着同一方向發展。

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