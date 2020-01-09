林嘉麒：大市回吐　長線基調料不變

中東戰事再次緊張，伊朗伊斯蘭革命衞隊清晨向伊拉克境內的美軍部隊發動空襲，發射了多枚彈道飛彈。直至執筆時，未知美軍的傷亡數字，白宮方面將於九日發表聲明，相信言詞會更為強硬，美軍或會有進一步行動。

消息公布後，周三亞太交易時段，道指期貨早段急跌，最低見28,084點；美國十年期國債息率跌至1.717厘；金價重上1,600美元，每安士最高見過1,612美元；日圓升穿108，見過107.65。值得留意的是，美匯指數卻反應不大，維持96.9水平，而且及後道指期貨及美國十年期國債息率回穩，金價回落至1,600以下，日圓重回108水平。恒指方面，跌至27,857後亦見反彈，於28,000點關以上收市，跌幅不足百分之一。

環球資產價格表現，反映投資者未算太擔心。似乎就算伊朗已發射導彈，雙方已開戰，但也認為危機短暫，有望短期解決，也未影響他們看好今年經濟的表現。為何投資者依然樂觀﹖首先，地區戰事要成事，美國需要得到其他盟國支持，尤其是北約部隊的協助。有消息指，英國已下令戰艦和直升機候命，以準備有需要時從伊拉克撤離。雖然英國國防部不予評論，但歐洲現時面對的經濟狀況，理應多一事不如少一事，何況伊朗已表明繼續遵守核協議。既然今次事端是由美方單方面發動，盟國不參與也是理所當然，故此美軍得不到協助下，再次出兵的承擔後果會更大。

另一方面，美國今次挑起事端似乎是共和黨在競選年的傳統手法。過去多次美國總統大選，歷屆尋求連任的總統均以地緣政局緊張來凸顯自己的權威，特朗普是次的行動也反映了近期與多國貿易問題上開始逐漸解決下，要繼續創造市場焦點。

雖有美國分析認為，今次他過火了，但過去在多宗事件中說明他一直玩得很大，包括北韓及中東的地緣政治、與中國、日本、歐洲等的貿易關係等。奈何美國資本市場受落，美股持續創新高是證明之一，今次是否同樣伺機調整後再創新高呢？暫時未知，先觀望他今早的言論和行動吧。

恒指方面，昨日調整的幅度相當輕微，跌幅不足百分之一。10天線是失守了，惟28,000以下見初步支持。事實上，恒指昨日低見27,857點，相當於去年11月及12月的雙頂位置。如今由阻力變支持，估計短期250天線(27,600點)至20天線(27,765點)見支持。當然，局勢變化最為關鍵，短線或再試低位，惟今年大選年加上中美貿易戰緩和均有利大市，短線調整仍值得吸納，基調依然不變。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－