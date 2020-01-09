楊俊文：美伊對峙　日本股市最憂心

美伊局勢急轉直下，美軍擊殺伊朗將領，伊朗發射導彈反擊，然而國際市場反應其實不大。美股由歷史上高點計只回了一個百分點，納指由9,093點回了30點，真正有反應的是油價和金價。這意味着國際市場的看法是有兩個可能，第一不擔心美伊兩國開戰；第二，就算兩國開戰也沒甚麼好擔心，個人看法偏向第二點。

首先，市場實實在在是有反應的，金和油跟美伊局勢有直接關係，始終伊朗是石油出口大國，一旦開戰，出口肯定受影響，油價升是正常的。至於金價，金和油本身也是正相關，加上伊朗一直被制裁，伊朗石油結算根本不能用美金結算，取而代之的是黃金、其他貨幣，甚至是比特幣。所以當局勢緊張，黃金需求增加自然上升，比特幣亦即時升穿8,000美元。

相反，美伊即使開戰，對全球經濟影響又的確微乎其微，所以國際指數變動並不大。

投資者唯一要擔心的是，恐慌情緒會不會令日圓再次上升，因為昨天日圓曾經急升超過1%，之後才回落，所以日經是昨日跌得最多的主要市場指數，始終日本是出口大國，日圓升對日本百害而無一利。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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