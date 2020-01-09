金曹：沽壓未消除　入市宜保守

踏入2020年，想不到影響股市的不再是中美貿易談判，市場焦點轉向美國和伊朗軍事對峙。美國總統特朗普批準用無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發動空襲，擊殺伊朗伊斯蘭革命衞隊下屬聖城旅的指揮官蘇萊曼尼。

特朗普和華府高層官員周二表示，殺死蘇萊曼尼的行動是出於自衞，因蘇萊曼尼負責執行在伊朗境內和海外盟國的軍事行動。由於蘇萊曼尼是伊朗國內僅次於精神領袖哈梅內伊、總統魯哈尼的第三號人物，伊朗揚言報復。

1月6日傳出相關消息後，恒生指數期貨由28,535急跌至28,077才反彈，跌幅達458點。通常第一反應的低位參考價值高，如後市恒指跌幅多於458或明顯低於28,077，表示沽壓仍未解除。

果不其然，1月8日早上美國國防部官員表示，位於伊拉克兩個美國軍事基地被十枚導彈襲擊，初步沒有迹象顯示有人員傷亡，也沒有對所謂的戰爭損失進行評估。相關人員仍在基地內隱蔽防守。1月7日期指下試28,100，雖守住了28,077，但1月8日卻最低見27,865，由高位28,395計，高低波幅530點。期指成交張數超過18萬張，也多於1月6日的17.5萬張。量升價跌，波幅擴大，估計短線難再高於28,395，而下方目標先看27,600，亦即約恒指250日平均線。

外媒指特朗普會在星期三發表公開講話，市場認為跟伊朗開戰不大，暫時恒指穩守28,000大關。期權活躍PUT盤也相應由昨日28,000下移到27,600，期權金稍多於200點，即期權莊家預期低於27,400應有支持。

不過，今次面對的不單是伊朗政府，還有蘇萊曼尼的下屬以及什葉派信徒，所以後市仍難估計。特別係美國經濟靠消費者信心支持，而美國軍事基地被導彈襲擊這種新聞肯定會對消費有打擊。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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