東方日報B2：亞股嚇散　恒指曾穿兩萬八

美伊兩國緊張局勢再度升溫，「嚇窒」環球股市！除了周二(7日)美股急挫逾百點，周三(8日)亞太區股市亦無運行。其中，日本日經指數早段一度急瀉624點，雖然收市跌幅縮窄，但全日仍挫370點或1.57%，收報23,204點，為區內第二「傷」股市。港股恒生指數亦曾挫464點，失守兩萬八大關，最終收報28,087點，跌234點。分析預料，市場短期將持續波動。

亞太區股市普遍受壓，泰國股市收市下跌1.64%，為區內跌幅最大股市，南韓股市亦跌逾1%。內地股市則中斷連日升勢，三大指數全線回落，滬綜指收報3,066點，跌1.22%；深成指及深圳創業板指亦分別挫1.13%及1.61%，收報10,706及1,862點。

港股恒指亦跟隨外圍股市受壓，甫開市即下跌322點，早段低見27,857點，幸尾市跌幅收窄；國企指數走勢相若，最多曾跌175點，低見11,023點，收市仍跌118點，報11,079點。港股總成交965.5億元，沽空金額126.87億元，沽空比率達13.14%。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，美伊局勢升級不符合雙方利益，預期不會發生大範圍軍事衝突，對全球經濟和企業的影響應該不大，故維持增持全球股票及美國股票的立場。他強調，全球範圍內多元化配置資產仍然重要，投資者還可以考慮增加避險資產，如日圓和黃金。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，過去一周發生的事件可能影響市場樂觀情緒，因為潛在的「黑天鵝」(被低估的市場風險)事件比預期更早出現，於地緣政治局勢不穩下，市場短期內將持續波動。現時市場正在密切注視美伊兩國會否有進一步行動，以及石油市場會否因而受到衝擊。

法國巴黎銀行首席投資策略師譚慧敏表示，除了外圍局勢外，本港政局未明朗，故看好中資股多於港股，又看好A股多於H股，原因是A股的中資企業較能直接受惠於政策措施的推出，例如降準及貸款市場報價利率(LPR)改革等。她對未來六至十二個月A股持中性看法。

信誠證券聯席董事張智威亦稱，每逢國際地緣政治因素升溫，無論美股或亞洲股市均會受壓。不過，今次美國及伊朗兩國軍力懸殊，且中東與亞太區有一定距離，即使美伊衝突升級，相信對港股影響不會太大，短線雖對市場有一定心理影響，但中長線實際影響不會太大。恒指現時仍守穩於20天線約27,700點，料待消息淡化，指數仍有機會挑戰28,800點水平。

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