關注中東局勢　美股全線上漲　納指創新高

市場觀望中東局勢，美國股市全線上漲，以科技股為主的納指再創新高。道指最新報28,750點，升166點；標指最新報3,256點，升19點；納指最新報9,129點，升61點。

波斯灣局勢如箭在弦，美國總統特朗普周三(8日)就伊朗問題在白宮發表講話。特朗普表示，沒有美軍在伊朗襲擊中死傷，永不容許伊朗擁有核武，絕不會再姑息伊朗。

值得留意的是，特朗普特別提到美國已經擁有自身足夠的原油產量，拖累國際油價跌幅進一步擴大，紐約期油報每桶60.83美元，跌近3%；布蘭特期油報每桶66.36美元，跌2.8%。

特朗普原定在美東時間上午11時(香港時間周四凌晨12時)發表講話，惟記者會一度延遲舉行。他在一眾官員陪同下提到，無美軍在襲擊中死傷，基地只受最低限度損害。他另提到，美軍已準備好任何事情。

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