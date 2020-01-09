紐約期油急挫近5%　跌穿60美元關

市場對美伊局勢稍為緩和，加上美國原油庫存意外增加，國際油價急挫。紐約期油收報每桶59.61美元，跌3.09美元或4.93%，創自去年12月12日以來收市新低。

布蘭特期油收報每桶65.44美元，跌2.83美元或4.2%，創自去年12月16日以來收市新低。

美國能源資訊署(EIA)公布，美國上周原油庫存意外增加116.4萬桶，市場預期下降300萬桶，此前一周下降1,146.3萬桶。期內，美國汽油庫存增加913.7萬桶，市場預期預期增330萬桶，此前一周增321.2萬桶。

波斯灣局勢如箭在弦，美國總統特朗普就伊朗問題在白宮發表講話，呼籲伊朗領袖，美國無意動用軍事力量，準備推動和平。

他另提到，沒有美軍在伊朗襲擊中死傷，永不容許伊朗擁有核武，絕不會再姑息伊朗。

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