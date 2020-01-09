【專家點評】陳正犖：金價最樂觀可見2000美元…

中東局勢戰雲密布，伊拉克的美軍基地受到空襲，令區內地緣政治風險升溫，現貨金兌美元一度升穿1,600美元關口。

中東地緣政治風險升溫，支持金價在今個冬季走強，現貨金今季有機會升穿1,625美元，因為投資者正尋找對沖股市下跌風險的資產。此外，基本因素如低息環境、新興市場央行增購黃金，以及美元弱勢，都是主要支持我們相信黃金前景可維持長久的強勢。於最樂觀的情況下，中線目標(例如2021/2022年)可達2,000美元。

技術上，現貨金兌美元升穿1,480至1,485美元阻力，走勢和2019年6月的突破格局相似。同時，金價亦升穿1,555至1,557美元的下降趨勢線阻力，不排除金價或逐步上試1,700美元水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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