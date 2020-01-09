【市前重點睇】納指創新高　油價急跌　港股黑期彈逾300點

●美匯指數漲至97.29，港匯高企7.7753，離岸人民幣(CNH)高見6.9361，美元兌日圓見109.07，歐元跌至1.111，英鎊於1.31關爭持。金價回落至1,558美元。布油失守66美元，紐油跌穿60美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾300點。

●美伊局勢仍然緊張，美國總統特朗普指伊朗的襲擊中沒有美國人受到傷害，並暗示伊朗似乎在導彈襲擊後已收手，惟五角大樓稱現在判斷伊朗下一步行動為時過早。

●世界銀行下調2019年和2020年的全球經濟增長預測0.2個百分點，分別至2.4%和2.5%，主要由於投資及經濟復甦的步伐遜預期。

●俗稱「小非農」的美國ADP就業人數於去年12月增加20.2萬，遠高於預期的16萬，為8個月最多。

●美國10年期國債孳息率升5.6點子，報1.8738厘。

●港股ADR指數收報28,231點，升144點。

●即月恒生指數夜期收報28,430點，升372點，高水342點，成交24,735張。

●紐約期油收報每桶59.61美元，跌3.09美元或4.93%，創自去年12月12日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶65.44美元，跌2.83美元或4.2%，創自去年12月16日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,560.2美元，跌14.1美元或0.9%，結束連續10日上漲。

●歐盟委員會主席：英國不會在2020年得到全部脫歐交易，首相約翰遜如果要在年終截止日之前就英國與歐盟的未來關係達成協議，他需要選擇重點關注領域。

●泰國央行將放鬆資本流出限制，冀遏泰銖升勢。

●中國商務部：將進一步縮減「外商投資負面清單」。

●中國銀保監擬對融資租賃行業加強監管，將要求融資租賃公司的風險資產總額不得超過淨資產的8倍。

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