【股民熱話】港股升浪玩完？後市睇實呢三大因素…

踏入2020年才不到一旬，環球股市起着翻天覆地的變化。先是中美貿談進展良好，美國股市迭創新高，亞洲區氣氛高漲，港股恒指一度升上28,800點水平。

誰知突然傳來中國爆發不明肺炎疫情，港府啟動嚴重應變級別應對，疫情發展尚在監察當中，最怕係嚟個沙士翻版。本地市場又新增多一不明朗因素，股民眼見港股尚處高位，持倉有錢賺傾向喺春節前沽貨獲利鎖定利潤的誘因更大。

冷不防中東局勢又突然升級，美國擊殺伊朗軍官，伊朗開火襲美軍基地還擊，睇怕特朗普唔會坐着看。戰火四起，地緣政治風險急升，令投資市場避險情緒急升溫，亦顯著冷卻了全球股市的利好氣氛，港股升浪亦面臨斷纜危機。

眼前股民要密切關注三大風險。其一是月內中美能否簽訂首階段貿易協議，一旦如之前美朝峰會臨埋門一腳難產，中美局勢又轉緊張，股市有難；其二是美國會否再向伊朗開火，令中東局勢升溫，這將足以影響美國貨幣政策取向及全球資金流向，更加大全球滯脹風險；其三是中國疫情一旦失控，香港屋漏兼逢連夜雨，經濟將會雪上加霜，加大走資壓力。

所謂「天有不測之風雲」，投資者亦沒有水晶球，只有因應最新市場狀況靈活走位。奉勸股民短期睇住條250日線(27,601點)，若確認失守此位，嚴格執行減磅行動，待27,000點再睇情況作部署；若短線反彈再衝28,800點不果，則回吐壓力必會加大，亦宜先行減磅套現靜觀其變。

東方產經專欄作者 帥哥

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