亞洲股市：日股反彈逾300點 韓澳股漲1%
2020年01月09日 08:29
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(Getty Images圖片)
美國總統特朗普稱沒有美軍在伊朗襲擊中死傷，且無意動用軍事力量，美伊局勢似有緩和；亞洲主要股市周四(9日)反彈，日本日經225指數早段升逾380點或1.6%，見23,586點。
板塊方面，資訊技術、原材料及通訊服務股全線漲逾2%，金融股升1%。個股中，富士通及日本製鋼所均揚升3%，日產汽車升逾1%。
南韓首爾綜合指數亦升25點或1.2%，報2,177點。個股中，Aprogen製藥及Cosmochemical皆飆7%，三星電子升1%。
澳洲悉尼普通股指數升62點或0.9%，報6,992點。板塊方面，資訊技術、工業及金融股升逾1%。個股中，Syrah Resources及Pinnacle投資管理同漲5%。
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